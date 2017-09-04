北韓成功試爆氫彈 南韓民眾的反應是...

北韓試爆氫彈成功，南韓民眾面臨恫嚇，不少人雖然感到恐懼，但不相信會發生戰爭。（美聯社）

2017-09-04 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨日試爆氫彈成功，引起國際震驚。而南韓民眾面臨北韓的恫嚇，不少人雖然感到恐懼，但不相信會發生戰爭。

據《韓國時報》報導，20歲的大學生崔永寬（Choi Yong-kwan，音譯）表示，他和朋友們普遍的共識是不會出現戰爭，但他確實感到越來越多的緊張和恐懼，畢竟這是北韓第6次核試驗，一直在改進他們的核武器。

朴姓小學女老師，在剛開始接受採訪時透露，她會考慮前往加拿大或其他地方，但她隨後又表明，其實她不太認為會有戰爭，因為戰爭不是那麼容易就發生的，因此不用過於擔心。

釜山29歲男子則認為，北韓的恫嚇早已是見怪不怪了，雖然這次比以前更嚴重，但還不足以導致戰爭，他認為任何1個服過兵役的南韓男性，都不會對此感到害怕。

首爾54歲的餐廳女老闆，在北韓試爆氫彈時正埋首工作，因此接受訪問時並不知道發生這件事。當她聽到消息後，雖然保持冷靜但忍不住瞪大眼睛，坦承她害怕戰爭，感嘆北韓發展核武器時，她們似乎什麼都不做地袖手旁觀。

不過餐廳女老闆的27歲女兒，認為沒有必要過度緊張，因為北韓的挑釁只是為了煽動恐懼，假如金正恩真的動用了核武，那麼「他就會死掉（He will die）。」