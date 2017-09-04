比利時老核電廠出現裂縫 德國向民眾發碘片防輻射

擁有40多年歷史的比利時蒂昂日核電廠，傳出反應爐裂縫，引發附近居民緊張，鄰近比利時的德國城市甚至開始向國民分發碘片防輻射。（歐新社）

2017-09-04 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕擁有40多年歷史的比利時蒂昂日核電廠（Tihange Nuclear Power Station），其核反應爐在2012年時已出現裂縫，2014年還因此而停機，但比利時政府卻在2015年3月重啟，並批准延役至2025年，今又傳出核電廠反應爐出現新的裂縫，引發附近居民緊張，鄰近比利時的德國城市甚至開始向國民分發碘片防輻射。

綜合外媒報導，1975年啟用的比利時蒂昂日核電廠已經服役42年，過去曾因安全問題多次關閉反應爐，但比利時政府批准核電廠延役至2025年，引發荷蘭、德國等鄰國的憂慮；現傳出該核電廠又出現新裂縫，距離蒂昂日核電廠僅70公里的德國邊境城市亞琛（Aachen）開始向該市及住在鄰近地區約50萬人分發碘片，以防核電廠輻射洩漏，導致居民罹患甲狀腺癌。

亞琛環保部門官員克萊默爾（Markus Kremer）表示，這是德國歷史上首次執行發碘片的作業，通常情況下德國的碘片都是集中儲藏，只有在緊急情況下才會進行分發，但為避免一旦蒂昂日核電廠發生事故，人們無法在短時間內得到足夠的碘片，在居民能夠提前獲得碘片的情況下，一旦核事故發生他們就可以立即服用。

服用碘片的目的，是要讓人體先吸收這種穩定、安全的碘，就能避免放射性碘在體內聚積，達到保護身體的效果，服用最佳時機為放射性碘洩漏6小時內，超過6小時其保護功能將遞減，不過40歲以上成人不建議服用。

據國際原子能總署（IAEA）的報告，2012到2014年間，比利時核電廠「無預警停止運轉」次數竟是世界第一，加深荷蘭、德國等鄰國對比國核電廠的憂慮，荷蘭居民曾連署要求政府介入比利時核電廠運作，在比利時重啟反應爐後，德國亞琛市政府向比利時行政法院提起訴訟，要求重啟的反應爐停止運作。