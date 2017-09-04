川普擬退美韓自由貿易協定 最快本週宣布

川普想退出美韓自由貿易協定，最快本週會有動作。（法新社）

2017-09-04 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普最快本週將宣布退出美韓自由貿易協定，此舉是川普兌現其選前承諾，美國白宮最快本週二通知國會議員，對此美國商會寫信給全體會員，呼籲會員遊說保留此協定。

綜合外媒報導，川普上週六在德州休士頓勘災時被問到美韓自由貿易協定問題，川普表示「我一直有在思考此事。」，並強調有向顧問諮詢美韓自貿協定的前途。今天又傳出川普最快本週內就可能宣布退出協定，此舉勢必引起不少官員反彈。

美國商會已寫信給向全體會員表示，美國白宮通知議員，擬令美國退出與南韓之間的貿易協議，並將在週二（5日）提出相關宣布。商會要求會員遊說政府不要退出。

報導指出，美國貿易代表萊蒂澤（Robert Lighthizer）今年8月已與南韓代表商討修改美韓自貿協定，但南韓的修正案無法讓美國滿意，已讓川普失去耐性。針對美方可能退出，南韓官員則說，南韓政府已針對所有可能發展做好萬全準備。

由於朝鮮半島局勢不穩定，許多美國官員反對川普退出美韓自貿協定，包括白宮國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）、國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）及白宮首席經濟顧問柯恩（Gary Cohn）都持反對態度。