金磚峰會 習近平指「愛拚才會贏」 不提北韓、印度

習近平在金磚峰會開幕式上演講，5國領袖缺2國。（美聯社）

2017-09-04 07:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國正在廈門舉行「第九屆金磚五國領導人峰會」，國家主席習近平在開幕式上講話，揚言打造下一個黃金十年，並引用閩南語「愛拚才會贏」來形容拚博精神，但是，整場演說中，沒有提到一週前還在緊張的中印關係、及才試爆氫彈挑戰北京紅線的北韓。

綜合媒體報導，昨天的金磚峰會開幕式，5國領袖缺了2國，印度總理莫迪和俄羅斯總統普亭雙雙缺席，直到傍晚之後才趕到峰會。習近平在會中努力的提及未來的黃金遠景，跟巴西總統特默（Michel Temer）、南非總統祖馬共撐大局。

金磚峰會被視為中共十九大前最重要的一場外交會議，習近平在開幕式發表長達45分鐘的演講，直指廈門是他在福建工作17年的第一站，不僅會聽、會講閩南語，還強調，閩南民眾常說「愛拼才會贏」，就是銳意進取的意思。

習近平反駁「金磚失色、褪色」的說法，更揚言要重新擦亮金磚，要開創金磚合作「第二個金色十年」，全場演說，沒提印度和北韓，但表示，世界受到恐怖主義、網絡安全等威脅而有陰影，金磚國家要在國際重大問題上協調和溝通，堅定維護多邊主義，推動國際關係民主化，反對霸權主義。