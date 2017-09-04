北韓試爆氫彈時機 被懷疑金正恩「賭」這個

北韓官媒三日報導，領導人金正恩（右二）近日視察核武器研發中心，聲稱已開發出可搭載於洲際彈道飛彈的氫彈頭。（法新社）

2017-09-04 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨天宣佈成功試爆氫彈，這已經是北韓第6度核子試爆，為什麼挑這個時間點，據分析，很可能是北韓領導人金正恩一場大賭，認定美國總統川普、中國國家主席習近平正忙著，沒空理他，想擋北韓發展核武時間可能已經太慢。

綜合媒體報導，北韓昨天試爆氫彈一事，果然引發全球震撼，美、中等重要大國一致開罵，今天一早，南韓更先射一枚飛彈來還以顏色，昨天，更實質的引發6.3級人工地震，根據北韓說法，這枚洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ）的氫彈頭，爆炸威力達到1945年廣島原子彈威力的8倍。

《彭博》報導，麻省理工學院（MIT）政治學教授納蘭認為，這炸彈威力足以摧毀美國任何一座城市，美中兩國很難強迫金正恩放棄。而金正恩挑選此時試爆，顯然現在金正恩決定跨越北京紅線。

金正恩把核武看成是嚇阻美國侵略北韓不可或缺的計畫，更判斷，美國不會發動引爆第三次世界大戰的軍事攻擊，也賭中國不會切斷維持北韓政權的石油與食品銷售；而此時，川普正忙著救哈維颶風（Harvey）帶來的嚴重災情，習近平川則正開「金磚峰會」，想要重新擦亮金磚招牌，還宣傳他的一帶一路。