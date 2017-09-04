信件曝光！歐巴馬離開前給川普4個建議...

歐巴馬在離開白宮前，寫了一封親筆信給川普，如今內容由美國媒體曝光。（彭博）

2017-09-04 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統貴為全球最有權勢的職位，如果要給新總統一些建議，你會說些什麼呢？美國前總統歐巴馬在離開白宮前，寫了一封親筆信給當時準備就職的川普，信件的內容原先並未被透露，如今有美國媒體拿到拷貝並將其公布。

根據《CNN》報導，歐巴馬在今年1月20日第45任美國總統就職典禮當天，留下了1封親筆信在橢圓辦公室內的抽屜中，歐巴馬在信中給了川普4個建議。

歐巴馬先是恭喜川普完成了一次壯舉，贏得了數百萬人民的信任，期許他能在任內為國家帶來繁榮安定。他強調，美國總統是一項特別的職務，沒有藍圖可以依循，雖然不知道自己的建議是否能派上用場，但還是透過過去8年的經驗，給予川普一些忠告。

歐巴馬第1個建議是，「你和我在某種程度上，都是受到眷顧之人，但並非所有人都如此幸運，因此，我們必須建立一道向上的階梯，讓所有努力生活的孩童與家庭都有機會成功。」

第2，歐巴馬表示，美國的領導地位在這個世界上是不可或缺的，身為美國總統，必須透過各種行動，來維繫且進一步擴大自冷戰結束後最為穩定的國際秩序。

第3，歐巴馬說，因為美國總統的任期有限，這讓他們成為民主制度與傳統的守護者，像是法律命令、三權分立、平等安全與公民自由等，強調這是前人用血汗換來的。

最後，歐巴馬建議川普，「在繁重且匆忙的工作與責任中，為了家人和朋友空出時間，他們能幫助你走過最艱難的時刻，我和蜜雪兒希望你和梅蘭妮亞在這段偉大的旅程中能夠順利，我也想讓你知道，我們隨時準備好以任何方式給予協助。」