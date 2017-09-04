因應北韓核試 安理會將開緊急會議

〔中央社〕外交官員今天表示，聯合國安理會將於4日舉行緊急會議，討論國際如何因應北韓最新的核試。
法新社報導，美國代表團在一項聲明裡表示，美、英、法、日本、南韓要求召開緊急會議，會議預計在4日上午10時（台北時間晚間10時）舉行。
相較先前多次因應北韓均採閉門會議，這次安理會將進行公開會議。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）稍早以「極度破壞區域安全」譴責北韓核試，並再次敦促平壤終止類似舉動，應完全遵守其國際義務。
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〔中央社〕外交官員今天表示，聯合國安理會將於4日舉行緊急會議，討論國際如何因應北韓最新的核試。
法新社報導，美國代表團在一項聲明裡表示，美、英、法、日本、南韓要求召開緊急會議，會議預計在4日上午10時（台北時間晚間10時）舉行。
相較先前多次因應北韓均採閉門會議，這次安理會將進行公開會議。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）稍早以「極度破壞區域安全」譴責北韓核試，並再次敦促平壤終止類似舉動，應完全遵守其國際義務。