北韓試爆氫彈 安倍一天兩度與川普通話

2017-09-04 02:36

〔中央社〕日本首相安倍晉三表示，他與美國總統川普今天都同意，在北韓宣稱試爆氫彈後，國際社會必須加速對北韓做出回應。

路透社報導，安倍表示，他另與俄羅斯總統蒲亭同意，在北韓問題上進行合作。

安倍在與川普通話後告訴媒體：「川普總統與我都同意，不能忽視北韓的魯莽之舉，國際社會必須藉施加比目前更強的壓力，以展現決心。我們也再次確認，日本與美國百分之百站在一起。」

這是安倍一天之內第2度與川普通電話，也是北韓29日試射一枚飛越日本的飛彈後，兩人第4度通話。