北韓試爆氫彈立威 增加與美國較勁籌碼

2017-09-04 02:28

〔中央社〕北韓今天宣稱成功試爆氫彈，平壤政權一再表明將持續發展核武器和能夠攻擊美國的長程飛彈，主因認為唯此策略能夠增加對抗實力和談判籌碼，防止美國推動政權更迭或揮軍入侵。

美聯社報導，為了這個目的，北韓必須持續測試武器，一方面藉以改善技術，一方面掃除外界的懷疑，而今天的歷來威力最大核子試爆可說大大達成目的。

北韓今天演出兩幕好戲，先是公布照片，顯示領導人金正恩檢視據稱是可安裝在洲際彈道飛彈（ICBM）上的氫彈，稍後即進行歷來第6次也是威力最大的一次核子試爆，並宣稱「圓滿成功」試爆氫彈。

這次試爆展現了北韓對超強美國和主要盟國中國的蔑視，而首要目標幾乎篤定指向美國總統川普。川普的反應是痛批北韓是流氓國家，對美國充滿敵意和危險，並主張不能再姑息平壤政權，但當記者追問美國是否會攻擊北韓時，他只說：「走著瞧吧！」

在長程飛彈方面，北韓在7月間即首度證明，已經擁有或很接近擁有能夠用於作戰的洲際彈道飛彈。至於北韓是否真能造出夠輕又夠小的核子彈頭，安裝在長程飛彈上，一直是外國專家熱烈辯論的問題。今天的試爆顯然意在掃除這些懷疑。

許多專家看了北韓今天公布的照片後，大都認為照片中氫彈的設計看來像是這種精密的熱核彈頭。他們還來不及消化這項新資訊，北韓就在中午進行核爆，並引發地震，而這次地震的威力約達去年北韓上次核試的10 倍，專家認為這顯示試爆的恐怕真是氫彈。

雖然目前尚無法證明北韓能夠將核子彈頭裝上「火星14型」洲際彈道飛彈，但今天試爆的氫彈可以份量很輕卻仍產生很大當量，據估計其威力介於7萬噸至12萬噸炸藥爆炸的威力，遠超過美國二次世界大戰末期在廣島和長崎投下的兩枚原子彈。

美聯社指出，金正恩可能因為川普的言行而感受到威脅或大受刺激，因此決定趕快取得北韓一直追求的核子嚇阻武力。美國與南韓每年夏天舉行的聯合軍事演習，以及聯合國實施的制裁措施，還有美國派遣B-1B轟炸機飛臨朝鮮半島，可能都是刺激金正恩的因素。

北韓宣稱今天的試爆已讓平壤達成成為核武國家的「最終目標」。許多人擔心的是北韓下一步會怎麼做，首爾北韓大學院大學（University of North Korean Studies）專家具甲祐（Koo Kab-Woo ）告訴法新社：「我想北韓已經到了不需要再試爆的階段。如今再試爆將沒有任何意義。」

他指出，巴基斯坦總計也是進行6次核子試爆，即不再認為有需要再次試爆，而北韓的核武計畫據信與巴國有關聯。他說：「如果我們以巴基斯坦的例子來看，北韓也許已進入成為核武國家的最後階段。」

首爾峨山政策研究院（Asan Institute of Policy ）專家車斗鉉（Cha Du-Hyeogn）也說，北韓試爆氫彈是其實力的終極展示，目的是希望美國相信平壤的說法。他表示：「任何技術性的測試都可能被視為出招。出招的人會希望對手如自己所盤算地解讀自己的動作。」

對於今天的試爆意味北韓會有更多挑釁行動，或是將成為展開對話的開始，分析家看法不一。車斗鉉認為，平壤可能在今後幾個月再發射洲際彈道飛彈。

高麗大學（Korea University）專家俞浩烈（Yoo Ho-Yeol）則說，北韓也可能一面開始部署新的武器，同時尋求與川普政府展開外交接觸，而部署行動將選在「最有利的時機，以發揮最大的外交影響」。