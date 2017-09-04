川普：誰跟北韓做生意 就斷經濟往來

2017-09-04 01:20

〔中央社〕美國總統川普今天警告，任何與北韓做生意的國家，美國都考慮切斷與其經濟關係。

法新社報導，川普在推特寫道：「除了其他選項外，美國正在考慮，終止任何與北韓做生意國家間的一切貿易。」

北韓今天試爆其所聲稱能裝載於飛彈上的氫彈。

美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）今天稍早前表示，美國財政部正在準備強而有效的新措施，能完全「切斷北韓經濟」。

美國與北韓間幾無貿易，川普與梅努欽所形容的制裁負擔，恐落到中國大陸頭上。中國大陸是北韓最主要的盟邦，北韓約9成的出口貨品是大陸所購買。