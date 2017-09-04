金磚峰會在即 揮不去缺乏合作根基疑慮

2017-09-04 00:46

〔中央社〕中國大陸國家主席習近平今天表示，金磚五國（BRICS）的重要性確實越來越受到外界懷疑，但他仍呼籲五國團結在一起。

法新社報導，習近平明天將在廈門主持第9屆金磚五國高峰會。但中國與金磚夥伴國印度最近在邊界爆發紛爭，以及北韓試爆氫彈，令會議蒙上陰影。

習近平今天在廈門演說時，間接回應了外界對金磚五國的疑慮。這些國家不僅差異性大，各自也有國內的政治及經濟問題。

習近平說：「有些人見到新興市場與開發中國家的經濟成長受挫，就認為金磚五國正失去昔日光彩。」他表示，這5國雖然遭遇不同強度的阻礙，但整體依舊對組織「充滿信心」。

金磚五國由巴西、俄羅斯、印度、中國與南非等新興市場經濟體組成，人口合計超過全球的40%，目的是在貿易及金融規則由西方撰寫的世界中形成聯合陣線。

然而分析家指出，金磚五國在這個目標上，幾乎沒有進展。由於這個組織將距離遙遠且政治及經濟上大不相同的體系結合在一起，長久以來被許多人視為牽強，也缺乏共同特徵或重大成就。

北京大學教授包定（Christopher Balding）表示：「真的難以看出金磚五國有任何種類的共通性。他們有什麼共同之處？無論經濟、貿易或金融上，他們的行事方式都非常不同。」

政治上，中國由共產黨統治，俄羅斯是獨裁專制，印度、巴西與南非則為民主體制。經濟上，中國是全球成長動力來源，印度勢力正在上升，俄羅斯、巴西及南非則因出口的大宗商品價格疲軟而受到打擊。

此外，巴西總統泰梅爾（Michel Temer）與南非總統朱瑪（Jacob Zuma）都受到國內政治紛擾所苦。

同樣都擁有核武的中國與印度，最近則在喜馬拉雅山區發生拖延多時的緊張對峙局面。上週雙方各自讓步，避免爆發全面性危機，可能為了不讓峰會沾染污點。