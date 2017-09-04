北韓核試照劇本走 精心算計善選時機

2017-09-04 00:14

〔中央社〕北韓今天進行最新核子試爆，宣稱成功測試氫彈，此舉遵循傳統戰略照著劇本走：在強烈譴責美國與南韓年度軍演之際升高挑釁行動。這經過精心算計，並挑選能造成最大衝擊的時機。

美國有線電視新聞聞（CNN）和法新社報導，美國原本還讚揚北韓「克制」，顯露早日舉行談判的希望，但在接下來的12天，北韓發射3枚短程飛彈，又發射一枚中程飛彈飛越日本，然後引爆似已成熟的氫彈裝置。

北韓今天試爆後，國營電視台著名主播李春姬得意宣稱：「氫彈測試圓滿成功。」

有些西方媒體喜於把北韓政權描繪成不理性或甚至精神失常，但專家指出，北韓其實展現極度完善的算計和挑選時機能力，使他們的行動造成最大衝擊。

北韓今天核子試爆的引信其實7月即已點燃，當時平壤試射2枚洲際彈道飛彈（ICBM），射程似乎涵蓋美國大部分地區。

此舉引發美國總統川普憤怒警告，北韓將面對前所未見的「烈焰與怒火」，北韓則揚言計畫向美國屬地關島發射多枚飛彈。

北韓領導人金正恩稍後說他將暫緩實施這項計畫，但警告他仍可能下令發射，端視華府下一步動作如何。

8月21日美國和南韓開始「乙支自由衛士」年度聯合軍演，兩國數萬軍隊參加。北韓開始倒數計時。

北韓一向把這類演習當成侵略的預演，警告美國若繼續演習將如火上澆油。

北韓最初的軍事回應是8月26日發射相對較無害的3 枚短程彈道飛彈。

3天後又採取更具挑釁意味的行動，發射一枚中程飛彈飛越日本，此舉引發日本和區域的驚慌。

北韓國營媒體今晨發布照片，顯示金正恩視察可以放在洲際彈道飛彈彈頭的「熱核武器」，幾個小時後，北韓就試爆氫彈。