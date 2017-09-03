遭中國迫害者得獎又一人 維族學者獲頒「年度自由獎」

國際自由聯盟為表彰伊力哈木土赫提致力於維護公民權利並以溫和理性方式促進民族和解，頒發2017年度自由獎。（美聯社）

2017-09-03 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕國際自由聯盟日前頒發2017年度自由獎給遭中國大陸關押的維吾爾族學者、「維吾爾在線」網站創辦人伊力哈木土赫提（Ilham Toxti），表彰其致力於維護公民權利並以溫和理性方式促進民族和解。

中國官方於2014年7月底指控伊力哈木與境外「東突厥斯坦解放組織」勢力勾結，稱他們利用網際網路鼓吹新疆獨立，並且利用講堂傳講有關煽動暴力、推翻政府、從事分裂等活動，將他判處無期徒刑，並囚禁在烏魯木齊第一監獄。

根據《自由亞洲電台》報導，國際自由聯盟（Liberal International）日前於第198屆執行委員會議中投票決定，將於11月30日於荷蘭海牙舉行頒獎典禮，將年度自由獎頒發給伊力哈木。

國際自由聯盟名譽副主席勒寧（Markus Loning）表示，伊力哈木為爭取公民權利，一直以來都是以溫和理性的方式促進民族和解。勒寧也藉此向北京當局喊話，認為伊力哈木只是實踐言論自由的基本權利，並不應該受到監禁。

與伊力哈木相識的北京維權人士胡佳也替伊力哈木聲援，認為中國為消除維吾爾族對外的發聲管道，遂對致力於為維吾爾族發聲的伊力哈木判處重刑，此獎項的頒發，代表國際社會對伊力哈木的持續關注，將有助於他在獄中的處境。

伊力哈木也於去年9月獲提名歐洲議會沙卡洛夫人權獎（Sakharov Prize）以及在10月獲頒有「諾貝爾人權獎」美譽的馬丁恩納斯人權獎（Martin Ennals Award）。