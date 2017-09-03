傳梅伊準備付500億英鎊「分手費」 脫歐大臣否認

外傳英國首項梅伊準備支付歐盟3年500億英鎊（約新台幣1.9兆）的脫歐分手費，來換取後續的貿易談判。（彭博）

2017-09-03 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊（Theresa May）正積極推動脫歐所需的「大廢除法案」，外傳梅伊準備支付歐盟3年500億英鎊（約新台幣1.9兆）的脫歐分手費，但脫歐大臣戴維斯（David Davis）對此否認。

綜合媒體報導，英國國會即將針對「大廢除法案」（Great Repeal Bill）進行辯論，首相梅伊警告若本案未能通過，英國脫歐將面臨「懸崖邊緣」的危險。不過，保守黨內部不滿梅伊的聲浪也正在增強。

有消息人士透露，梅伊同意在脫歐後支付給布魯塞爾每年最多170億、總計高達500億英鎊的費用，來換取與歐盟的貿易談判。等到保守黨大會過後，梅伊就會公布相關細節。

對此，英國脫歐大臣戴維斯嚴詞駁斥，表示「這完全是胡說八道。」他提到，這類謠言總在政府討論嚴肅議題時發生，但戴維斯強調英國有2年的脫歐進程，並且將在有序、順利的情況下完成。

「大廢除法案」（Great Repeal Bill）是英國脫歐計畫的一部分，預計將所有歐盟現行法律寫入英國法律，以確保英國在脫歐後能維持原有法律的延續性。