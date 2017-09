2017-09-03 23:13

〔即時新聞/綜合報導〕北韓今日試爆氫彈後,美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)表示,將草擬一份經濟制裁法案送交美國總統川普,讓總統考慮是否要「切斷北韓的經濟」

綜合外媒報導,梅努欽今日對《周日福斯新聞》(Fox News Sunday)表示,北韓試爆氫彈的行為「是完全不可以接受的」,並表示「我們已經開始制裁北韓,但是我送交一份制裁法案給總統,藉此表示任何想和北韓從事貿易的國家,將被拒於我們的貿易大門之外。」

梅努欽表示,「我們將與我們的盟友合作,我們將與中國合作,但人們必須斷絕與北韓的經濟關係,我們無法接受北韓這樣的行為。」

梅努欽表示,近日升高的事態並不能說「讓美國更接近動武」,不過,升高的事態說明了,在經濟制裁上美國還有很多可以施力之處,他強調「這將強過任何以往的制裁(Much more than we've done already)」。