中國教育精神？7歲童開學當天竟馬上被退學

中國濟南一間雙語國小日前剛開學，但就在開學當天校方就將一名7歲男童退學處分，原因是他太調皮。圖為示意圖與新聞無關。（法新社）

2017-09-03 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國濟南一名7歲范姓男童在開學當天遭到校方以「調皮、過動」為理由，將他轟出校門，校方表示這名小朋友太愛亂跑，前後出動4個老師去找他，是基於人身安全的考量，才勸退該名學童，但男童父親卻無法接受校方的說法，對於兒子開學當天就遭退學感到十分無奈。

據《齊魯網》報導，范先生昨（2）日帶著范小弟進濟南黃河雙語實驗學校報到，不料范先生2點離開後，晚上6點就接到學校電話，說范小弟太調皮，學校沒辦法處理，必須請家長帶回，從離開到兒子被退學前後才4個小時，讓范先生難以接受。雖前往學校與校長溝通，但對方仍決定將小朋友退學處理。

據報導指出，記者當時前往該校訪問，校方人員表示：「我們既然已經把孩子收進來，如果老師讓他做什麼事情他不願做，那我們沒法管理，不能保證孩子成才，我們沒法給家長交代」。

濟南天橋區教育局的工作人員接獲訊息表示願意前往了解事件狀況，今（3）日下午會見校長時，對方解釋說：「昨晚我們把孩子家長叫到這裡來，跟家長說了孩子的表現情況。孩子經常亂跑，好幾個老師照顧他一個孩子」，且澄清是小朋友爸爸說要把孩子帶回老家上學，是家長提出離校要求的，且學校董事會已作出退學的決定，他也做不了主；面對校長說法，范先生指出當時溝通狀況是校方想辭退自己的兒子，只是沒有明講，才會在一氣之下說出「要帶兒子回老家就讀」。

最後雙方無法達成共識，范先生最終決定接受退費不讓孩子繼續留在這間學校。不少網友諷刺校方做法：「對對對，學校做得很棒，連成績不好的也全部一起退一退」、「我都不知道現在上小學原來這麼難」。