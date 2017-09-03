男子性侵女童未遂逃逸 怒父報復槍殺喪命

2017-09-03 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕泰國班武里府1名57歲男子疑似因為意圖性侵6歲女童，結果遭女童父親開槍擊斃。

《星暹傳媒》報導，班武里府警方在9月2日凌晨3點接獲報案，1具屍體陳屍在當地的橡膠園裡，經調查發現死者為57歲，名為巴曼的男子，他的頭部、臉部與胸部中彈，警方在初步調查後便送往醫院等候法醫驗屍。

警方表示，死者曾企圖性侵6歲女童，被鄰居發現後後倉皇逃逸，隨後遭警方通緝，沒想到竟陳屍橡膠園，經調查後發現兇手即為女童父親自行動手報復，警方也將追捕這名父親歸案。