大馬國慶前夕破獲菲國恐怖組織 疑似首腦落網

2017-09-03 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞警方今（3）日表示，上週三（8月30日）在首都吉隆坡逮捕並拘留8名恐怖組織成員，其中一人疑似為菲律賓恐怖組織「阿布沙耶夫」（Abu Sayyaf）的首腦。

綜合外媒報導，馬來西亞警方表示，上月30日在吉隆坡逮捕8名阿布沙耶夫的成員，其中1名菲律賓嫌犯本名為哈札爾（Hajar Abdul Mubin），疑似是阿布沙耶夫的首腦阿布阿斯利（Abu Asrie）。遭到逮捕的8人中，有2人來自菲律賓，其餘6人皆是馬來西亞公民。

馬來西亞的國慶日為8月31日，目前警方仍在調查為何恐怖組織阿布沙耶夫會在國慶日前1日出現在首都吉隆坡。

恐怖組織阿布沙耶夫成立於1991年，為伊斯蘭國（IS）的一個分支，主要活動範圍為菲律賓南部島嶼，且多次與菲律賓軍方發生衝突。效忠於伊斯蘭國的武裝份子曾在今年5月，於菲律賓南部的馬拉威市（Marawi）佔領部分區域，620名武裝份子也與菲律賓軍警發生長達100天的衝突，造成136名軍警、45名平民死亡。

馬來西亞政府從2013年至2016年已經逮捕超過250名的伊斯蘭國參與者，當局也發現2013年至今，馬來西亞公民加入伊斯蘭國有34名死於伊拉克與敘利亞的聖戰，另有53人仍留在敘利亞。