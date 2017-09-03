西班牙城鎮消失近60年 因乾旱再次重見天日

西班牙消失近60年的小鎮因乾旱再次露臉，吸引遊客跟老居民前往一探究竟。（路透）

2017-09-03 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙的單省自治區拉里奧哈（La Rioja），其中一座小鎮曼西利亞德拉謝拉（Mansilla de la Sierra），沉沒水底近60年的城鎮，因歐洲夏季末乾旱嚴重，使它重見天日，除吸引不少遊客和當地居民前往外，也讓老居民重返舊地回憶過往。

綜合媒體報導，1959年西班牙政府因提供農村灌溉，而在小鎮曼西利亞德拉謝拉興建新水庫，並將當地居民搬遷至新住所。水庫完工後開始蓄水，整座城鎮便淹沒在水中。直到近日歐洲乾旱嚴重，該城鎮竟重見天日，吸引當地居民和遊客體驗舊城魅力，也使研究人員前往進行探查。

不少老居民得知舊城鎮露臉的消息，使他們相當激動和懷念。某位附近居民表示，「他們漫步走在小鎮的街道上，興奮地和孫子們談論以前的家園」。

當地乾旱的現象通常發生在夏季最後幾個星期，舊城鎮才會浮出水面，但也相對曝露出水庫供水的一大問題。

20世紀的西班牙境內因水庫興建，導致有許多城鎮被淹沒。而在墨西哥也有同樣的情形，2015年墨西哥的恰帕斯州（Chiapas）一座水庫因乾旱而降低水位，讓16世紀的教堂再次露臉。

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歐洲夏季末容易乾旱，小鎮地面龜裂嚴重。（路透）