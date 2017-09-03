北韓今核試 日本力爭安理會通過禁運石油制裁

美、日、韓3國擬召集聯合國安理會緊急會議，日本政府力爭通過禁運石油、禁雇用北韓勞工，加強制裁北韓。（歐新社）

2017-09-03 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今午進行第6次核試，宣佈洲際彈道導彈（ICBM）彈頭所需氫彈試驗取得「完全成功」。此舉引發各國譴責，美、日、韓3國擬召集聯合國安理會緊急會議，日本政府力爭通過禁運石油、禁雇用北韓勞工，加強制裁北韓。

綜合外媒報導，美國、日本和南韓已著手協調召開安理會緊急會議，力爭通過新的制裁決議，日本政府將把禁止或限制向北韓出口原油及石油產品作為選項，除此，為切斷北韓開發核武與導彈的資金來源，也將要求明確寫入禁止雇用北韓派遣至海外的勞工等。但通過決議必須得到中國和俄羅斯的同意。

南韓外交部發言人趙俊赫今日表示，即將請求聯合國安理會召開緊急會議，討論制裁北韓第6次核試的新決議，他說，南韓外長康京和將盡快爭取今明兩天與安理會各大理事國外長通話。

聯合國安理會8月底曾針對北韓發射導橫越日本落入北海道附近的太平洋海域召開緊急會議，會上僅強烈譴責北韓，未提出新的制裁方案。

日本官房長官菅義偉今日表示，俄羅斯和中國正向北韓供應石油產品，這是事實；日本5正密切關注，因為中、俄的這一舉動影響了國際社會採取的措施。