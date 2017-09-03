文在寅怒了！美韓協商以軍事措施應對北韓核試

針對今北韓核試，南韓總統文在寅重砲抨擊，要給北韓「最強懲罰」，南韓軍方正與美方商定，採取軍事措施應對北韓核試。（法新社）

2017-09-03 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕今天上午11點半，在北韓境內偵測到規模6.3強震，震源深度0，北韓官方於下午對外宣布，已成功試爆氫彈，引發南韓強烈不滿，南韓總統文在寅重砲抨擊，要給北韓「最強懲罰」，南韓軍方也表示正與美方商定，盡快採取軍事措施應對北韓核試。

據《韓聯社》報導，多次向北韓釋出善意的南韓總統文在寅，對於北韓仍進行第6次核試，罕見地重砲批評北韓，痛批北韓罔顧南韓和國際社會的一再警告，執意進行威力空前的核試驗，要求促成聯合國安理會通過決議孤立北韓，並與國際社會一同爭取針對北韓第6次核試及多次試射飛彈挑釁的最強懲罰方案。

青瓦台國家安保室長鄭義溶強調，南韓軍隊完全有能力摧毀北韓核導彈設施，並與美軍高層商定盡快採取軍事措施來應對北韓此次核試，同時協商在南韓部署美軍最強力戰略武器方案。

北韓至今總共進行了6次核武測試，上一次出現在2016年9月，引發規模5.3地震，伴隨了1萬噸的爆炸能量，是當時是北韓威力最強核試，事隔一年後的第6次核試，其引發的地震規模與威力都創歷史之最。