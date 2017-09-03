北韓核試巧碰金磚峰會？ 觀察家：向中國示威

中國9月3日起在福建廈門舉辦為期3天的「金磚五國峰會」。（法新社）

2017-09-03 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今午進行第6次核試，引起國際關注，在時間上又是中國外交重頭戲「金磚國家峰會」召開首日，在這北京展現大國外交成果的場合，北韓試爆氫彈讓峰會焦點瞬間轉移，觀察家指出，北韓此舉似乎有意向中國示威。

《香港經濟日報》指出，北韓第6次核試一直在專家預料之中，各方原預期會如同去年在9月9日北韓國慶當天試驗，未料提前至今日發生，還是中國召開金磚峰會首日。觀察家指出，北韓此舉似乎有意向中國示威；因中國與美國聯手制裁北韓，平壤政權便藉中國進行重要外交活動時攪局，釋出對中國不滿的訊號。

有分析指，中國表演「主場外交」之時，北韓藉機會刷存在感。報導引述《BBC》駐北京記者麥迪文（Stephen McDonell）指出，這已是平壤至少第3次在中國有重大外交活動之際，進行核試。

《中央社》表示，5月14日北京「一帶一路」國際合作高峰論壇召開前，北韓也在當天清晨宣布成功試射彈道飛彈。

報導指出，金磚峰會被喻為中共19大前主場外交「收官之作」，在今日記者會上，官方三句不離「金磚峰會」、「一帶一路論壇」及「G20杭州峰會」，傾力展現大國外交成果，但在習近平下午發表演講前，北韓核試消息讓中、外媒體立刻將目標轉回東北亞。

對此，北京數名研究國際關係的學者紛紛表示「只是個巧合」，要媒體別做「無謂聯想」。中國國際問題研究院研究員郭憲綱向中央社表示，北韓核試與金磚峰會沒有必然聯繫，而是與美國、南韓的聯合軍事演習有關。

針對北韓第6次核試，中國外交部表示，中國政府對此表示堅決反對並予強烈譴責。聲明指出，敦促北韓切實遵守安理會相關決議，停止採取惡化局勢、不符合自身利益的錯誤行動，回到對話解決問題的軌道；「中方將同國際社會一道，全面、完整執行安理會有關涉朝決議，堅定不移地推進半島無核化目標，堅定不移地維護半島和平穩定。」