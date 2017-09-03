北韓「國寶」李春姬又來了 宣布成功試爆氫彈

北韓國寶播報員李春姬又來了，在北韓當局成功試爆後，《YouTube》上的影片出現李春姬的身影，其帶著耀武揚威的神情出現在螢光幕上，只見她使出強勁而有魄力的嗓音，宣布成功試爆氫彈喜訊。（韓聯社）

2017-09-03 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕在第二代最高領導人金正日過世後，鮮少露面的北韓國寶播報員李春姬（Ri Chun hee）處於「半退休狀態」。然而，每當北韓宣布「射彈」成功等重大消息，她還是會在中央電視台新聞主播的位置中出現，今天（3日）是北韓宣布成功試爆氫彈的日子，怎麼能獨漏這位「人民播音員」李春姬呢！

揚名世界的李春姬又來了，在北韓當局成功試爆後，《YouTube》上的影片出現李春姬的身影，其帶著耀武揚威的神情出現在螢光幕上，只見她使出強勁而有魄力的嗓音，宣布成功試爆氫彈喜訊。

現年74歲的李春姬在螢光幕上打滾40年之久其擁有「人民播音員」（people's broadcaster）的稱號。

北韓今天上午11點半偵測到規模6.3強震，震源深度0，疑似為人工地震，韓國青瓦台隨即表示，這起地震可能是北韓第6次核子試驗，這次地震規模大於前5次核試。南韓國會防務委員會今天下午指出，北韓此次第6次核試驗，達到1945年日本長崎核彈的4.5至5倍威力，相當於黃色炸藥（TNT）10萬噸引爆。北韓官方則宣布已成功試爆氫彈。