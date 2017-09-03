訂婚甜蜜蜜！ 真子公主曝與小室圭情牽一世契機

日本皇室真子公主與未婚夫小室圭在記者會上向全國人民宣布訂婚消息，2人交談期間不時相視而笑。（路透）

2017-09-03 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本年僅25歲的真子公主今日發布訂婚喜訊，將嫁給自己的大學同學小室圭，預計婚禮將於明年秋天舉辦。今日在當地時間下午3點（台灣時間2點）在宮內廳廳舍內共同舉行記者會，除了告知人民這項喜訊外，也分享了與未婚夫的戀愛過程，兩人言談之時還相視而笑，真子公主幸福的模樣全被捕捉。

真子公主穿著一席青春洋溢的薄荷綠禮服出席記者會，未婚夫小室圭則是選擇穩重的藏青色西裝一同現身，除了與日本民眾分享訂婚的喜訊外，還小聊了一下雙方相知相惜的戀愛過程。

2人於2012年在基督教大學就讀期間認識，最初僅僅是點頭之交，但在一場留學生交換說明會時，真子坐在小室圭的後方，才讓兩人互動越來越密切。儘管之後真子前往英國、小室圭前往美國留學，兩人依舊保持聯繫，開始深入交往，一年後，小室圭在一次用餐完畢的散步途中，向真子求婚。

真子靦腆的說，小室圭吸引她的地方在於太陽般燦爛的笑容；小室圭則說真子就像是月亮一樣溫柔的守護著他。據報導指出，2人原本在今年7月8日就要宣布訂婚喜訊，但因當時九州連日豪雨成災，因此延遲至今。

據日本皇室規定，皇族子女若是與皇族以外的人士共結連理，就必須放棄皇室身分，決定飛入尋常百姓家的真子公主日後所有一切待遇都會被取消。但因皇室人丁日益單薄，因此讓皇族女子婚後也能留在皇室的「女性宮家」議題再次受到關注。