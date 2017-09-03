你威脅...我不怕！ 日研發「高出力雷射」截射彈道飛彈

北韓不停試射飛彈，讓朝鮮半島的緊張局勢越發緊張。北韓甚至在今日（3日）實行第6次核試驗。日本政府對此有所回應，正在研發「高出力雷射」，試圖用它將剛發射不久的飛彈擊落。（圖擷自《日本讀賣新聞》）

2017-09-03 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕北韓不停試射飛彈，讓朝鮮半島的緊張局勢越發緊張。北韓甚至在今日（3日）試爆氫彈。日本政府對此有所回應，正在研發「高出力雷射」，試圖用它將剛發射不久的飛彈擊落。

日本防衛省（Japan Ministry of Defense）還編列「高出力雷射系統研究費」到2018年的概算（概算：各機關依其施政計畫初步估計之收支）及預算（預算案：概算經行政首長核定但未經立法程序者）研發費，其高達87億日圓（約新台幣23.86億元）。

《日本讀賣新聞》報導，北韓現在不斷使用難以攔截的「高飛軌道（loftedtrajectory）」發射飛彈，因此必須研發新技術來成為相應的對策。高出力雷射防禦系統是在彈道飛彈（ballistic missile）剛發射的加速階段用「雷射照設」的方式予以擊落，其由航機或船艦等承載。

這套系統「高出力雷射」比起現有的飛彈攔截系統還便宜一些，如果成功研發，不光是對付「高飛軌道」的飛彈，也能處理大多數的彈道飛彈！