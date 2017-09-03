冰箱成奪命殺手！ 美10歲男童吸入一氧化碳喪命

一名母親克雷布斯（Sarah Klebs）假日時自行帶著2個孩子出門，前往位於大湖（Big Lake）附近一處自建的度假小屋，然而度假期間意外就此發生，冰箱的一氧化碳外洩，造成克雷布斯一名兒子死亡。（圖取自阿拉斯加遞信報）

2017-09-03 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕出門開心度假，卻沒想到一台冰箱會釀死人的悲劇。美國阿拉斯加州（Alaska）一名母親克雷布斯（Sarah Klebs）假日時自行帶著2個孩子出門，前往位於大湖（Big Lake）附近一處自建的度假小屋，然而度假期間意外就此發生，冰箱的一氧化碳外洩，造成克雷布斯一名兒子意外死亡。

「阿拉斯加遞信報」（Alaska Dispatch News）報導，住在安克拉治（Anchorage，是美國阿拉斯加州最大城市。）的婦人克雷布斯（Sarah Klebs）日前趁著丈夫出差、14歲大兒子與朋友出遊，自行帶著兩個孩子出遊。

克雷布斯表示，8歲女兒卡洛琳（Caroline）8月19日在小木屋裡一早起床便稱頭疼，休息後情況未好轉還開始嘔吐。而後10歲的兒子蓋文（Gavin）與自己也相繼出現一樣的症狀，當下她以為自己得到了流感。友人在20日晚間9時連絡克雷布斯，卻遲遲得不到回應，決定前往查看，沒想到竟看見母女倆躺在床上昏迷不醒的情況，而蓋文則倒在沙發上一動也不動！

調查指出，3人是一氧化碳中毒。無色無味的一氧化碳是從丙烷冰箱所外洩的，「隱形殺手」趁母親與孩子熟睡時，慢慢侵入他們的呼吸系統。蓋文不幸在此次事件中身亡。

婦人的丈夫麥特．克雷布斯（Matt Klebs）是一名機械包商，他對此事件的發生深感愧疚，因為平日定期保養都是由他負責處理。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，美國發生一氧化碳中毒案例的機率，每10萬人中大約會出現0.8次案例；阿拉斯加州州政府的統計顯示，州內每10萬人中，平均會發生1.22起一氧化碳中毒案例。