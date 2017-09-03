地震規模超越前5次核試！北韓恐達氫彈試驗水準

這次地震規模大於日前5次核試，有分析指出，對比此前北韓核試所引發的地震震級，此次地震可能已達到了氫彈試驗所能造成的震級。（法新社）

2017-09-03 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今天上午11點半偵測到規模6.3強震，震源深度0，疑似為人工地震，韓國青瓦台隨即表示，這起地震可能是北韓第6次核子試驗，這次地震規模大於前5次核試。

北韓偵測規模6.3強震疑似核爆

據《韓聯社》報導，上午11點半在北韓偵測到規模6.3強震，由於震源深度為0，震央恰巧在北韓的核爆試驗場附近，韓國青瓦台認為這起地震可能是北韓第6次核試，並表示韓國總統文在寅將於台灣時間中午12點半，緊急召開國安會議；這次地震規模大於日前5次核試，有分析指出，對比此前北韓核試所引發的地震震級，此次地震可能已達到了氫彈試驗所能造成的震級。

北韓至今總共進行了5次核武測試，第一次在2006年10月，引發規模4.3地震，美國認為此次試驗失敗；2009年5月北韓第二次核試，引發規模4.7地震；2013年2月，北韓進行第三次核試，也是金正恩上台以來首次核試，這次核試則引發規模4.7地震。

2016年1月，北韓聲稱完成氫彈試驗，此次核試驗引發了規模5.1地震，但相比其他各國的氫彈試爆，威力明顯過小，因而被國際懷疑並非真正的氫彈；第5次核武測試則出現在同年9月，引發規模5.3地震，伴隨了1萬噸的爆炸力，為北韓10年前爆炸力的10倍，亦被視為北韓核武正式服役的標誌。

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