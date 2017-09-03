日本調查：「大奶妹」最大的困擾是.....

原來在令人羨慕的大胸背後，也有那麼多不為人知的秘密，令人辛酸。排名第1的竟是買不到胸罩。（松本菜奈IG）

2017-09-03 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕許多人稱男人天性便是「愛看美女」，然而在男人第一眼最能吸引人的部位莫過於「傲人的豐胸」，這也常常是許多女人所嚮往的。然而「大胸部」在生活中有時會帶來許多困擾，日本為此做了一向關於「大胸部」的調查。

日本網站《Goo Ranking》調查了100位「大奶妹的困擾」，並排出了前10名。

第10名：泡澡的時候，胸部會浮起來。（36票）

「泡澡」是西方人偶爾的奢侈生活，然而日本人幾乎每天都泡澡，這給了日本女性有很多機會觀察他們的胸部在水中的起伏。

第9名：穿著比較低胸的衣服，感覺會非常暴露。（39票）

夏天穿低胸的衣服比較涼，然而彎個腰胸部就快掉出來了。

第8名：隨著年齡的增長，胸部也會「明顯」跟著下垂。（42票）

大胸部的女孩子也許更難抗拒地心引力。

第6名有兩個：襯衫容易爆開，甚至扣子噴飛。（43票） 買大罩杯的胸罩會感到尷尬，所以我買的胸罩會小於我的實際Size。（43票）

也許日本真的需要特別為大胸女好好設計一件襯衫了。

第5名：超過「E奶」，很難找到有可愛花樣的胸罩。（48票）

女人挑胸罩時，A到D罩杯有各式各樣的花樣、圖案可以選，可是蓬勃發展的「大奶妹」能選擇的樣式卻很樸素。

第3名有兩個：大胸部聽起來是是一個理想的特質，但卻很容易讓自己看起來很「大隻」。（57票） 穿半罩式胸罩的時候，奶頭幾乎遮不住！（57票）

「大奶妹」穿著半罩式胸罩時，奶頭可能還會彈出。

第2名：胸部大的人通常都會被誤會有「大乳暈」。（59票）

對於具有大乳房的女性來說，擁有「大乳暈」似乎符合邏輯，不少人也會有這樣的邏輯推論。然而，沒有大胸部的女生喜歡這樣的假設。

第1名：胸罩通常都沒有我的Size，選擇性小，真的超難買！（120票）

對女人來說，超過「E奶」，很難找到有可愛花樣的胸罩。（松本菜奈IG）