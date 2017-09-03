金磚五國峰會廈門揭幕 影響力大不如前?

金磚五國領導人合影。（歐新社）

2017-09-03 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕第九屆金磚國家高峰論壇會議，今日（9/3）在中國廈門舉行，金磚五國「BRICS」由巴西、俄羅斯、印度、中國與南非等五個國家所組成，而這次的高峰會議除了5國領導人外，中國特別提出「金磚+」模式，邀請塔吉克、墨西哥、埃及和幾內亞四個非金磚國家出席，希望將高峰會作為金磚國家與其他新興國家的交流平台，以擴大BRICS在世界各國的影響力。

綜合媒體報導，本次廈門峰會舉辦日期為9月3日至9月5日。會議被視為是下半年中國最重要的外交大事，但是相對於上半年中國在G20會議所贏得的鎂光燈以及在「一帶一路」論壇所造成的影響力，這次的金磚高峰會顯然影響力不足。

過去十年，金磚國家經濟成長快速增長，曾創下巴西、俄羅斯、印度、中國大陸和南非經濟增速分別高達6.07％、8.54％、9.8％、14.2％和5.36％的佳機，但是近年來隨著國際經濟的演變，以及中國大陸開始經濟上的結構調整和轉型升級，使得經濟成上的腳步逐步放緩。

為了避免此次會議淪為另一場外交形式的大拜拜，中國國家發改委提出，研擬金磚國家在WTO的基礎上，考慮建立「金磚國家自貿區」的可能性，以降低關稅壁壘，讓金磚國之間貿易往來更緊密的議題。

從2009年開始的金磚高峰會，因為並非互相需要或是基於某個特殊需求而成立，加上各單一國家實力不足以影響全世界，因此即使五國聚會的很頻繁，至今仍然無法找出金磚五國的發展方向與特色，影響力依舊遠不及G8、G20。