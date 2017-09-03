超越電影情節！男孩自殺前接獲未來妻子的來電...

美國男孩沃爾什（Kevin Walsh，左），在夏令營與女孩摩爾（Blake Moore，右）認識。當沃爾什高中試圖輕生時，摩爾突然來電讓他打消念頭，10年之後兩人手牽手步入禮堂。（圖擷自「kevjamwal0」Instagram）

2017-09-03 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕有時候現實生活比電影情節還驚人！美國男子沃爾什（Kevin Walsh）在高中時陷入抑鬱症，在他決定結束自己的生命時，過去在夏令營認識的女孩摩爾（Blake Moore）突然來電，讓他打消輕生念頭。在10年後，沃爾什向摩爾求婚成功。也就是說，當年的那通電話，等於是高中少年沃爾什未來的妻子救了他。

據《鏡報》報導，美國問答網站「Quora」，最近出現1個問題，「你覺得自己生命中哪個時刻，是只會在電影裡出現？（What is one moment in your life you thought could only happen in a movie？）」

而沃爾什的回答引起大眾注意，因為那比電影還誇張。沃爾什透露，他13歲參加夏令營時，有1名他所見過最漂亮的女孩向他走過來，說了1句「黑色在你身上很漂亮。」這句無厘頭的話讓沃爾什當場滿臉問號，這位女孩就是摩爾。沃爾什和摩爾在夏令營結束時保持聯繫。

雖然兩人分頭升學，但沃爾什表示，不知為何他每天都會想到摩爾，可能是女孩的某些部分，一直留在他的心裡陪伴著他。

然而，升上高中的沃爾什，度過一段極糟的學校生活，讓他陷入了抑鬱症。於是沃爾什寫下遺書，正當他準備輕生的5至10秒之前，突來手機就響起來了。沃爾什不想帶著疑問死去，因此拿起手機看一看是誰打來，結果是不認識的號碼，好奇心驅使下讓他接起了電話。

沒想到手機中傳來熟悉的聲音，原來是他念念不忘的摩爾。其實因為抑鬱症影響，兩人在此之前已經有1年沒有聯繫了，但摩爾不知為何就覺得這時一定要打給電話。沃爾什聽著女孩的聲音，告訴她所有的事情，而摩爾則焦急地在電話裡呼喊他千萬別做傻事，沃爾什就此放棄輕生。

摩爾仍然不放心，要沃爾什隔天打電話給她，男孩答應後，當天晚上寫下他對女孩的感情。就在10年之後，沃爾什把高中時自己所寫的話說了出來，向摩爾求婚成功，兩人於2016年9月17日，成為一生的伴侶。

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沃爾什向摩爾求婚成功，兩人於2016年9月17日，成為一生的伴侶。（圖擷自Kevin James Walsh臉書）