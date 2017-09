超越電影情節！男孩自殺前接獲未來妻子的來電...

美國男孩沃爾什(Kevin Walsh,左),在夏令營與女孩摩爾(Blake Moore,右)認識。當沃爾什高中試圖輕生時,摩爾突然來電讓他打消念頭,10年之後兩人手牽手步入禮堂。(圖擷自「kevjamwal0」Instagram)

2017-09-03 10:38

〔即時新聞/綜合報導〕有時候現實生活比電影情節還驚人!美國男子沃爾什(Kevin Walsh)在高中時陷入抑鬱症,在他決定結束自己的生命時,過去在夏令營認識的女孩摩爾(Blake Moore)突然來電,讓他打消輕生念頭。在10年後,沃爾什向摩爾求婚成功。也就是說,當年的那通電話,等於是高中少年沃爾什未來的妻子救了他。

據《鏡報》報導,美國問答網站「Quora」,最近出現1個問題,「你覺得自己生命中哪個時刻,是只會在電影裡出現?(What is one moment in your life you thought could only happen in a movie?)」

而沃爾什的回答引起大眾注意,因為那比電影還誇張。沃爾什透露,他13歲參加夏令營時,有1名他所見過最漂亮的女孩向他走過來,說了1句「黑色在你身上很漂亮。」這句無厘頭的話讓沃爾什當場滿臉問號,這位女孩就是摩爾。沃爾什和摩爾在夏令營結束時保持聯繫。

雖然兩人分頭升學,但沃爾什表示,不知為何他每天都會想到摩爾,可能是女孩的某些部分,一直留在他的心裡陪伴著他。

然而,升上高中的沃爾什,度過一段極糟的學校生活,讓他陷入了抑鬱症。於是沃爾什寫下遺書,正當他準備輕生的5至10秒之前,突來手機就響起來了。沃爾什不想帶著疑問死去,因此拿起手機看一看是誰打來,結果是不認識的號碼,好奇心驅使下讓他接起了電話。

沒想到手機中傳來熟悉的聲音,原來是他念念不忘的摩爾。其實因為抑鬱症影響,兩人在此之前已經有1年沒有聯繫了,但摩爾不知為何就覺得這時一定要打給電話。沃爾什聽著女孩的聲音,告訴她所有的事情,而摩爾則焦急地在電話裡呼喊他千萬別做傻事,沃爾什就此放棄輕生。

摩爾仍然不放心,要沃爾什隔天打電話給她,男孩答應後,當天晚上寫下他對女孩的感情。就在10年之後,沃爾什把高中時自己所寫的話說了出來,向摩爾求婚成功,兩人於2016年9月17日,成為一生的伴侶。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題,勇敢求救並非弱者,社會處處有溫暖,一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線:0800-788995

生命線協談專線:1995。

張老師專線:1980

