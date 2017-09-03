韓女不滿丈夫不給零用錢 剪陰莖再丟馬桶沖掉

2017-09-03 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕在韓國一名婦人因不滿丈夫曾對她動粗，且花太多時間打高爾夫球，所以趁他睡著時，將他的陰莖剪掉沖入馬桶。

綜合外媒報導，在南韓麗水市一名婦人因不滿丈夫，趁他熟睡時，將他的陰莖剪掉後，丟入馬通並沖掉。因該名50歲丈夫發出慘叫聲，驚動周遭鄰居，鄰居到場後發現男子倒臥在地板呻吟，鄰居向警方表示該對夫婦平時關係良好，對於這件事的發生感到相當震驚。

該婦人稱因為丈夫先前曾對她動粗，又不給零用錢，還花太多時間在打高爾夫球，引起婦人不滿，才會將他的陰莖剪掉，再丟入馬桶沖掉。