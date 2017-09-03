洛杉磯歷年最大野火 500多名消防員苦戰！

洛杉磯野火星期五（1日）下午開始在Verdugo山脈附近引燃，星期六下午燃燒了超過5000英畝（2023.45公頃），大火摧毀了三棟建築物，並繼續威脅到柏本克 （Burbank）和格倫代爾（Glendale）地區的房屋。（圖擷自Los Angeles Times）

2017-09-03 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕上週五（1日）下午，洛杉磯野火開始在Verdugo山脈附近引燃，週六下午燃燒超過5000英畝（2023.45公頃），大火摧毀了三棟建築物，並繼續威脅到柏本克 （Burbank）和格倫代爾（Glendale）地區的房屋。

來自南大陸（southland）的500多名消防員在與大火進行了苦戰。洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）在記者會指出，這次火災是洛杉磯市「歷史上延燒面積最大的火災」

綜合外媒報導，這場火焰被稱為La Tuna Fire，星期五（1日）下午1點30分左右在La Tuna Canyon Road引發火勢。洛杉磯消防局發言人瑪格麗特·斯圖爾特（Margaret Stewart）表示，從週五下午7點以後，火勢一直控制在10％的面積。

截至星期六中午，居住在當地的700戶家庭中，500至1000名居民已從受火災地區撤離，只有三座建築物被摧毀，沒有人受傷或死亡。