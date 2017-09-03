地鐵內慾火焚身 年輕情侶當場做起火車便當

2017-09-03 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕慾火一來什麼都擋不了？中國安徽省合肥市的地鐵站內，有一對小情侶天雷勾動地火，不僅摟摟抱抱、還親親，最後男方抱起女孩，讓她的雙腿環在自己的腰上，當場隔著衣服做起火車便當的性愛姿勢。

據《星島日報》報導，事情發生在8月22日，只見男孩在大庭廣眾之下，無視其他乘客，和女孩來了一場激烈碰撞。現場的大媽目擊後，非常尷尬地默默走開。

從影片中可以看到，少年在火車便當的姿勢下，連續「頂撞」女友多次，讓少女的雙腿不斷顫抖。最後放下女孩時，她似乎仍感到不滿意，還向男友跳腳撒嬌。