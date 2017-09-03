霍金太空探測機構 又收到15次神秘外星電波

霍金創立太空探測機構，又收到15次神秘電波，來自30億光年之遙的FRB 121102。（路透）

2017-09-03 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕由物理學家霍金等人創立專門探測外星聲音的「突破聆聽」（Breakthrough Listen） 計劃，又探測到15次不明電波，來自距離地球30億光年的一個白矮星星系，參與的科學家認為，這些神秘電波可能是來自黑洞、中子星，也可能是外星高等文明技術造成。

綜合媒體報導，Breakthrough Listen計劃是透過位於美國和澳洲的望遠鏡，於5小時內連續捕捉到FRB 121102一帶15次「快速電波爆發」（FRB）；科學家曾在2012年於FRB 121102測得不明電波，本來以為是超新星爆發的偶發現象，不過，後來又收到該處發出的數次零星電波，才引進起重視，最近，科學家再度掃瞄該處，再次測得15次電波，頻率比2012年測到的更高，確定它再度活躍。

對於這次的神秘電波，參與的科學家加亞爾（Vishal Gajjar）博士不認為這電波是外星文明傳來的，主要是FRB 121102距離地球太遠，且電波可能來自遙遠的30億光年，而太陽系只有20億歲；很可能在地球開始有生命之前，便離開所屬星系。

「Breakthrough Listen」計劃，是由英國天體物理學家霍金與臉書創辦人祖克柏、俄羅斯億萬富豪米爾納（Yuri Milner）等人共同於2015年創立，在全球以天文望遠鏡探測外星生命跡象。