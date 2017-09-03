教宗方濟各傳記自曝 42歲時曾每週接受心理治療

教宗方濟各（圖）也曾接受過心理治療。（美聯社）

2017-09-03 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕教宗也曾尋求心理諮詢！現年81歲的教宗方濟各（Pope Francis）最近出書自曝，他曾在42歲時求助心理醫生，接受長達半年的心理分析治療。

綜合外媒報導，1970年代末阿根廷歷經獨裁政府掌權，當時教宗曾在領導耶穌會期間求助心理醫生，他表示會接受心理諮詢是為了要「釐清一些事情」。外媒指出，這是歷任教宗首位承認有接受過某種形式的心理治療。

教宗提到，42歲時每週求助心理醫生一次，療程長達6個月，「她是醫師也是心理分析師...她去世前的某一天打電話給我，不是為了聖禮，因為她是猶太人，她打給我是為了心靈對話，她是好人。」他進一步指出，心理治療給他協助，現在感覺很自由，雖然現在困在梵蒂岡的籠子裡，但他的精神未受困。

教宗方濟各的新書《教宗方濟各：政治與社會》（Pape François: Politique et Société，暫譯）將出版，該書由法國社會學家沃爾頓（Dominique Wolton）進行專訪，文中提到自己接受過心理治療的過程，並提到在他生命中「勇敢的」女性角色與影響。

此外，教宗也自曝過去的女友，並強調「感謝神讓我認識生命中真正的女性，女性與男性看待事物的角度不同，傾聽兩性的想法是非常重要的事。」