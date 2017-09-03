中印邊界休兵有神祕功臣！ 傳「印度007」出馬搞定

有「印度007」之稱的多爾瓦（圖）是中印邊界衝突和平落幕的神秘人物。（路透）

2017-09-03 07:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國和印度在洞朗邊界對峙2個多月，最終在金磚峰會前和平收場，外傳能夠順利解決衝突，關鍵人物是被稱為「印度007」、「印度龐德」的國家安全顧問多瓦爾（Ajit Kumar Doval）。

綜合外媒報導，多瓦爾為印度總理莫迪的國家安全顧問，他曾在巴基斯坦臥底長達7年，因為任務過程多次死裡逃生，情節像是電影007，許多人稱他為「印度龐德」。

報導指出，多瓦爾受印度政治人物崇拜，他高舉鷹派意識形態，是莫迪在國安及外交議題上最信任的人，其著名的「多瓦爾主義」也是印度政府對恐怖主義及敵國採取強硬立場的依據。

據稱此次多爾瓦擔任中印對峙的印度協商核心人物，多瓦爾在7月27、28日曾訪問北京，出席金磚國國安顧問會議時，中國官媒《環球時報》也曾指多瓦爾是僅次於莫迪的第2號人物，該報導認為，「印度侵入中國領土，多瓦爾有很大責任。為什麼他七月底來北京後，中印在此問題上沒有任何突破？因為他本人就是衝突的操盤手。 」

不過1個多月後洞朗爭議和平落幕。印度《經濟時報》指出，在洞朗對峙事件後，多瓦爾聲望高漲，這也意味印度將進一步擁抱「多瓦爾主義」。