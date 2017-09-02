德國法蘭克福發現2戰未爆彈 周日將撤離6萬居民

德國當局稍早在法蘭克福一棟建築物旁邊發現2次大戰時期來自英國的未爆彈，預計周日展開撤離與拆彈。（歐新社）

2017-09-02 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕德國法蘭克福（Frankfurt）稍早，在一棟建築的側邊發現二戰來自英國的未爆彈。德國當局預計將在週日（3日）前撤離附近超過6萬名的居民。

根據《路透》報導，德國當局稍早在法蘭克福一棟建築物旁邊發現2次大戰時期來自英國的未爆彈，此未爆彈高達1.4公噸。德國當局在今日（2日）稍早已將鄰近醫院多達100名的病患撤離。

法蘭克福消防單位與警察單位的首長表示，不排除使用強制力將周圍民眾全數撤離，因為若引爆作業沒控制好，爆炸威力將波及大片區域。

根據統計，德國平均每年都有將近2000噸的未爆彈被發現，有些甚至埋藏在建築物底下。今年7月，德國一間幼稚園就發現1顆未爆彈藏在玩具架上，導致整間幼稚園遭強制撤離。

德國在戰爭期間遭到超過150萬噸的炸彈轟炸，也造成超過60萬人喪命。德國官方統計約15%的炸彈沒有成功引爆，皆埋在地底成為未爆彈。

此次撤離半徑粗估為1.5公里，包含警方總部、2間醫院、大眾運輸系統與德國中央銀行。法蘭克福的居民也必須在當地時間週日早上8點前撤離該區域，警方將出動警力逐戶確認是否撤離，警用直升機也將在空中用攝影機監控撤離情形。