羅興亞族遭屠殺問題 土國總統將在聯合國大會提出

一群羅興亞難民從緬甸走到孟加拉。（路透）

2017-09-03 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸若開邦信奉伊斯蘭教的少數族裔羅興亞族（Rohingya），和緬甸政府的衝突加劇，許多羅興亞人紛紛逃往鄰國孟加拉，死傷慘重。土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）公開譴責緬甸政府的行為，表示將在本月的聯合國大會，提出這個問題。

《衛報》報導，艾多根在伊斯坦堡以「種族大屠殺」（genocide）來形容這次事件，認為那些忽視這場以民主掩蓋屠殺的人，也是事件的共犯。目前若開邦的衝突，已造成近400人死亡。

緬甸軍方的聲明指出，發生了90次武裝衝突，包括上月25日的羅興亞武裝份子攻擊事件，當時有大規模羅興亞武裝份子，對緬甸的軍警哨站發動攻擊。

羅興亞人則稱，緬甸軍方襲擊、燒毀村莊，還射擊平民，造成數百名平民死亡，讓他們只能逃離家園。

艾多根表示，他將在聯合國大會上提出相關問題，並已和聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、其他的穆斯林領導者談過了。

目前孟加拉已收留了40萬名羅興亞難民，並表示已經無法再收容更多難民了。

據外媒報導，緬甸國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）上月28日時曾表示，「恐怖主義已經抵達若開邦」，指控羅興亞武裝份子是恐怖份子，不但製造屠殺還雇用娃娃兵。羅興亞武裝份子對此則是予以否認。

日前歐盟外長茉格里尼（Federica Mogherini）也表示支持聯合國派出調查團前往緬甸釐清「種族清洗」一事，不過遭翁山蘇姬強硬拒絕。