染個髮竟「腦袋變形」 網友連環自拍照引發熱議

國外一名男子早先疑似對染髮劑過敏，在染髮後竟引發頭臉變形腫大，後來甚至腫到眼睛睜不開。（圖擷取自ruliweb）

2017-09-02 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕只是到美容院染個髮怎麼整個頭都腫了？國外一名男子早先疑似對染髮劑過敏，在染髮後竟引發頭臉變形腫大，後來甚至腫到眼睛睜不開，更奇葩的是，他在過程中還不忘拍下自己變臉的過程，引發網友熱議。

一名韓國網友早先在網路分享自己染髮的慘痛經驗，他先前到美容院染髮後，當天晚上頭皮竟然就開始變形，後來越腫越大，甚至腫到兩眼都睜不開，讓他嚇得趕緊前往醫院住院治療，所幸後來有順利消腫，才變回原來的模樣。

有趣的是，他在過程中還自拍紀錄下頭部越來越腫的狀況並PO網，自嘲臉腫到像是130公斤一樣，讓看到的網友熱烈討論，甚至有人直呼以後都不敢染頭髮了。也有網友表示，自己以前也曾有過類似經歷，提醒想染髮的人在使用染髮產品前，應先看清楚染髮劑成分。

一名韓國網友先前到美容院染髮後，當天晚上頭皮竟然就開始變形，後來還越腫越大。（圖擷取自ruliweb）

韓國網友在過程中還自拍紀錄下頭部越來越腫的狀況並PO網，讓看到的網友熱烈討論。（圖擷取自ruliweb）

有看到的網友直呼，以後都不敢染頭髮了。也有網友表示，自己以前也曾有過類似經歷。（圖擷取自ruliweb）

韓國網友在染髮後竟引發頭臉變形腫大，後來甚至腫到眼睛睜不開。（圖擷取自ruliweb）

韓國網友先前到美容院染髮後，當天晚上頭皮竟然就開始變形，後來越腫越大，甚至腫到兩眼都睜不開（圖擷取自ruliweb）

韓國網友在過程中還自拍紀錄下頭部越來越腫的狀況並PO網，自嘲臉腫到像是130公斤一樣。（圖擷取自ruliweb）