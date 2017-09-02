富婆捐6.6億給動物園 園長「差點從椅子上跌下來」

2017-09-02 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕德國科隆（Cologne）動物園將收到一筆來自美國，跨洋的2200萬美元（約台幣6.6億）巨額捐款。園方在2015年便收到美國1名老婦人的信件，表達捐款的意願，起初園方懷疑捐款通知信是場詐騙，後來卻每個月收到6000歐元（約台幣20萬元）的捐款，科隆動物園園長表示，在得知受贈款項的金額時，他差點從椅子上摔下來！

綜合外媒報導，這名捐款的老婦人賴赫特（Elizabeth Reichert），高齡93歲，現居美國費城。賴赫特會巨額捐款給科隆動物園，其實是因為德國科隆是她與已故丈夫阿努夫（Arnulf Reichert）的相遇地，捐款也是為了回饋與紀念這座城市。

賴赫特表示，她與阿努夫都是在科隆長大的，兩人在1944年相遇，於二戰後一年結婚，後來定居美國，並在美國建立起自己的事業，賺了幾百萬美元。但阿努夫於1998年去世，在阿努夫去世前，沒有子女的夫妻倆同意在死後將兩人的財產捐贈給科隆動物園。這筆鉅額的捐款也將在賴赫特太太死後生效，屆時將以阿努夫為名創立基金會，每年捐款給科隆動物園。賴赫特太太說：「錢會用得其所。」

動物園園長藍斯柏格（Christopher Landsberg）表示，被這個跨洋的捐款嚇了一大跳，藍斯柏格說：「我差點從椅子上跌下來。」