比太陽還燙！太陽系外發現超高溫行星 顛覆學界常識

左為主恆星「KELT-9」，繞著它轉的「KELT-9b」正在被蒸發掉。（圖取自NASA）

2017-09-02 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕即使已經有了相當先進的望遠鏡，人類對於太陽系外行星的了解一直很有限，20年來許多研究也不斷顛覆科學家想像，這次則是發現了人類太空觀測史來表面溫度最高的行星，高達攝氏4300度，向陽側的溫度則高達攝氏7800度，而太陽的表面溫度大約是攝氏6000度，也就是說這顆行星居然比許多恆星還要高溫！

據《產經新聞》報導，這個行星由美國俄亥俄州立大學與日本東京大學、國立天文台的研究團隊共同發現，名為「KELT-9b」，質量是木星的2.8倍，但密度只有木星的一半，，而它正繞著名為「KELT-9」的恆星旋轉，「KELT-9」是顆相當年輕的恆星，形成至今只有3億年，溫度大約是1萬度，而繞著它旋轉的「KELT-9b」正在被它蒸發掉。

另一個有趣的地方是，「KELT-9b」就像月球一直以同一面朝著地球一樣，它也一直以同一面面向「KELT-9」，這造成向陽側被大量輻射照射，讓水、二氧化碳與甲烷等分子無法形成，而背面的物理性質則不可得知，但科學家認為分子或許能短暫形成。

研究團隊中的天文學助教成田憲保表示：「至今為止發現的行星的大氣層全都是由氣體分子所組成，但是這顆行星高溫到連分子無法形成，全部都是原子，像這樣的大氣層只有在恆星上會出現，完全顛覆了常識。」