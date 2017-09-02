舊金山俄總領事館撤離前突冒黑煙 陰謀論再起

俄羅斯駐美國舊金山總領事館在撤離前突然冒出黑煙，引起外界高度關注。（法新社）

2017-09-02 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國為報復俄國驅逐美外交人員，在當地時間8月31日下令關閉俄羅斯駐舊金山總領事館，並要求他們在48小時內（9月2日前）完成撤離作業，但就在時間逼近尾聲時，俄羅斯總領事館天台煙囪口突然竄出濃濃黑煙，消防隊獲報後到達現場，卻被領事館人員打發請回。俄羅斯外交部發言人透露，美方打算在期限的最後1天，進入總領事館內展開搜查行動，而碰巧在這敏感時機點，遇到館方人員焚燒物品，不免引起當地民眾強烈懷疑。

綜合外媒報導，當地時間週五上午，俄羅斯駐舊金山總領事館天台煙囪竄出陣陣黑煙，吸引不少民眾佇足拍照，也引起當地媒體廣泛報導。

據報導指出，當地消防局接獲通報後前往該處，館方職員當時表示，只是在火爐燒毀一些「不明物件」，並沒有異狀，隨即打發消防人員離開。消防局發言人塔爾梅奇（Mindy Talmadge）表示，「這絕非偶然」。

俄羅斯外交部發言人扎哈諾娃（Maria Zakharova）指出，駐舊金山總領事館撤離當天，美方會派「特別機構」（Special Services）進入總領事館內展開搜查行動，還打算進一步搜查官員及其家屬所在的公寓，名單中的家庭成員必須離開房子10至12小時，以便美方人員進行調查。

美國國務院目前並未針對黑煙一事做出任何評論，但當地民眾則在網路上大談陰謀論，認為俄羅斯是在燒毀間諜活動的證據。而民眾看法也並非空穴來風，因為美國反情報單位一直以來都緊盯著舊金山的俄羅斯總領事館，懷疑是反間諜活動的前哨站。

今年7月30日，俄國總統普廷曾下令，要求755名美國駐俄外交人員於9月1日前離開，駐員減少至455人，以使兩國外交人員數量相同。美方趁俄國新任駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）甫上任之際進行報復，下令關閉俄國總領事館以牙還牙。