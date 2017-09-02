潮到出水！北韓女主播李春姬紅遍世界

現年74歲的李春姬在螢光幕上打滾40年之久，其擁有「人民播音員」（people's broadcaster）的稱號，常常在電視上報導有關於核試驗的消息和對西方國家的「邪惡」警告，甚至宣揚國家的理念。（圖擷自英國鏡報）

2017-09-02 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕北韓首席女主播李春姬（Ri Chun hee、리춘히）已經成為北韓最知名的人物之一，其挾著在亞洲的高知名度，揚名到全世界，甚至在英國的媒體出現。

英國《鏡報》報導，現年74歲的李春姬在螢光幕上打滾40年之久，其擁有「人民播音員」（people's broadcaster）的稱號，常常在電視上報導有關於核試驗的消息和對西方國家的「邪惡」警告，甚至宣揚國家的理念。

李春姬在1971年被金氏王朝賞識進而重用，現今被認為是「半退休狀態」，在第二代最高領導人金正日過世後便鮮少露面，除此之外，金正恩沒有重用李春姬也是原因之一，金正恩認為要親自將自己黨的訊息交給世界。

現今鮮少露面的李春姬，每當北韓宣布「射彈」成功等重大消息，她還是會在中央電視台新聞主播的位置中出現，只見她使出強勁而有魄力的嗓音，帶著耀武揚威的神情，讓敵人們肝膽俱裂。

衛斯理學院（Wellesley College）的教授Katharine HS Moon指出，「在北韓要成為一名主播是一件非常困難的事情，尤其是女性，李春姬是迄今為止唯一的一個人！」Moon補充，李春姬受到國家高度信任，她的確是國家對眾人發聲的「聲音」。

《維基百科》上的資料顯示，李春姬1943年出生於一個貧困的勞動家庭，而她是平壤話劇電影大學演員系畢業，自1971年2月進入朝鮮中央電視台擔任播音員，1974年起擔負起主要播報員的重任，並一直受到朝鮮政府重用！李春姬現在長住平壤，擁有富裕、優渥的生活，她與丈夫和2個兒子，還有兒媳、孫女一同生活，這一切都是「國家送給她的禮物」。