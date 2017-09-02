英雄出少年！ 13歲男孩宣布參選美國州長

美國13歲男孩索恩本（Ethan Sonneborn），宣布參選明年的佛蒙特州長選舉。（圖擷自Ethan Sonneborn臉書）

2017-09-02 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕一般人13歲時在做什麼？美國男孩索恩本（Ethan Sonneborn）和一般升8年級的國中生不太一樣，他宣布參選明年的佛蒙特州長選舉，並強調自己正為了勝選而奮鬥。

據《今日美國報》報導，要擔任佛蒙特州的官員，首先必須是合格的選民，也就是年齡必須滿18歲。但弔詭的是，竟然沒有對佛蒙特州長的年齡限制有任何規定，也因此索恩本得以參選當地州長。

在此之前，最年輕的佛蒙特州長是1961年上任的小凱瑟（F. Ray Keyser Jr.），當時他34歲。而像索恩本這樣的男孩宣布參選，自然引起各界關注，媒體訪問時也以大麻合法化或種族主義等棘手問題要他接招。

索恩本對此表示，他支持大麻合法，並在白人民族主義高漲時，力求確保少數族群和LGBT的法律權益。索恩本透露，他從5歲開始關心政治，當時他在1個車庫拍賣會上看到小甘迺迪（Robert F. Kennedy，美國總統甘迺迪之弟）的照片。

索恩本回憶，就在發現小甘迺迪照片的1年後，他在一項活動中遇到正在參選佛蒙特州長的民主黨候選人舒姆林（Peter Shumlin），當場和對方聊起環境保護的問題。索恩本建議在公園內擺放更多的回收桶，舒姆林點頭稱是。就在舒姆林成功當選州長後，真的在2012年規定，公園內的回收桶數量必須和垃圾桶一樣多。

索恩本的母親珍娜（Jenna Sonneborn）笑稱，她和丈夫對政治並不熱衷，但索恩本從小開始就對歷史和政治相當有興趣，例如索恩本在幼稚園時，甚至還和老師談論起他將來有一天會成為總統。