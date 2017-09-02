夭壽貴！教授月薪7.5萬租不起房子 夫妻與2狗住車子

聖荷西市內1房1廳的物件平均租金是2380美元（約新台幣7萬1851元），如果是2房1廳的平均租金則是2820美元（約新台幣8萬5134萬元）。在這個房價高到衝破天際的城市，潘尼的月薪2500美元想要租一棟房，對她來講簡直是比登天還難。（圖擷自Shutterstock）

2017-09-02 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕昂貴的房租讓許多矽谷的居民有口難言，有居民選擇離開，甚至有人直接住在露營車上，谷歌公司坐落的山景市（是美國加州聖塔克拉拉郡內的一座城市）近日便有很多這樣的場景上演。一所聖荷西公立大學的女教授也指出，月薪7.5萬在聖荷西市租不到房的窘境。

《CBS San Francisco Bay Area》報導，新台幣月薪7.5萬元租不起房！聖荷西州立大學（聖荷西是美國加州聖塔克拉拉郡的首府）一名女兼職教授詹姆斯－潘尼（Ellen Tara James-Penney），竟負擔不起美國矽谷（South Bay）的高房價，只用車充當自己的住家！

潘尼是兼職教授，在學校教4門英文課程，她去年的年薪是2萬8700美元（約新台幣86萬6441元），今年有所增長來到3萬美元（約90萬5700元台幣），平均每個月賺進2500美元（約新台幣7萬5474元），然而這些錢卻不夠她的家庭租下一棟房子，潘尼和失業的丈夫及兩隻狗只有一部車能讓他們躲避外頭的風吹日曬雨淋。

租金追蹤網站Zumper的數據顯示，聖荷西市內1房1廳的物件平均租金是2380美元（約新台幣7萬1851元），如果是2房1廳的平均租金則是2820美元（約新台幣8萬5134萬元）。在這個房價高到衝破天際的城市，潘尼的月薪2500美元想要租一棟房，對她來講簡直是比登天還難。潘尼指出，放學後，她會將車子開到圖書館或是沃爾瑪賣場停放，坐在車中批改作業，入夜後再溜到某個社區，將車子停好然後睡覺。

潘尼還曾經是一名高科技管理人員，但被網絡公司裁員，被迫在救助中生活，她指出自身背了14.3萬美元（約新台幣431萬元）的債務！現今50多歲的她每個月還是必須想盡辦法支付這筆款項。

潘尼試圖搬離舊金山灣區，但是其他工作機會不是沒有下文，就是薪水太低，還有搬家的成本對她來說又太過昂貴。她指出必須放棄其熱愛的教職工作、離開她在乎的學生，去尋找更「實際」的工作，對此潘尼感到憤怒。