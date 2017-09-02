偷賣違禁品！參加中國展覽會 北韓妹被抓包立刻崩潰

北韓銷售員販賣違禁品被抓包，馬上臉色大變。（圖翻攝自影片）

2017-09-02 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國東北昨（1日）舉辦商品展覽會，除了日本與南韓外，北韓也有30多間公司參展，由於受到聯合國安理會的制裁決議影響，海產本應該是不能賣的，卻有攤商偷偷販售，恰巧被現場拍攝的日媒逮個正著，北韓的商品銷售員則立刻把桌上的海產收走並大喊：「不要拍啦！」

據《NHK》報導，中國商務省與吉林省政府在長春市舉辦了商品展覽會，北韓販賣的都是如人參、化妝品、蜂蜜與菸草等等與聯合國制裁決議無關的商品。

在攤販的某個角落卻現了一包神秘的東西吸引了記者的目光，鏡頭拍到了一間北韓攤商的桌上放了一盒商品，此時商品銷售員注意到了記者，立刻用其他商品擋住鏡頭，並背對著攝影機好像什麼事都沒有發生，但眼尖的記者發現那是「乾海參」，正是聯合國安理會制裁決議中禁輸的海產。

記者立刻向商品銷售員詢問：「這（乾海參）是北韓貨嗎？」穿著韓服的女銷售員則臭臉回應：「不是商品，是我中國的親戚送的」，「可是海產是制裁對象耶

...」，被記者這麼一問，銷售員鐵青著臉不做回應，但攝影機還是死盯著海參不放，讓女銷售員立刻崩潰，把商品搶走並大喊：「不要拍啦！」

中國完全禁輸北韓海產造成海產商巨大損失，但在中國政府舉辦的活動中，這包乾海參究竟是如何入境且完全無人查緝，成了一個不解之謎。