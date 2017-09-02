美婦人掏槍 只為搶購一本筆記簿

2017-09-02 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕連鎖零售商沃爾瑪位於密西根州諾維（Novi）的一家分店，本週稍早爆發數名婦人為搶購學童開學用品而發生衝突，其中一名婦人竟掏槍喝令其他消費者：「走開！」

《中央社》報導，當地警方指出，在沃爾瑪（Walmart）當地分店的開學用品專區，8月28日下午發生消費者衝突，由於眾人想要搶購的筆記簿，貨架上只剩最後一本，為了先來後到的問題，數名婦人發生爭吵、扭打的衝突，吵得不可開交。

根據目擊者描述，一名20歲女子的頭髮遭到其他女性消費者拉扯，她的51歲母親則被推擠到旁邊，但這名母親突然掏出手槍，指著其他消費者，原本在旁圍觀的其他民眾與店員，見到婦人突然亮槍，都紛紛躲開。

這起消費衝突在沃爾瑪報警之後慢慢平息。目前當地警方正透過店內監視錄影帶以及目擊者證詞，分析4名打成一團的婦人當中，究竟是誰先動手。

諾維警官貝坦斯（Scott Baetens）指出，這名亮槍婦人確實持有隱密攜槍執照（Concealed Pistol License，簡稱CPL）但還是需要進一步調查婦人掏槍是否出於自衛。

警方表示，4名婦人最後都有可能被移送法辦；如果是單純毆打，屬於90天罰責的輕罪，但如果是持槍攻擊，則屬於重罪。