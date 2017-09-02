「一個歐洲」讓中國震驚 網友讚：德國高級酸

德國副總理兼外交部長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel），呼籲中國不要嘗試分裂歐洲，應該要遵循「一個歐洲」政策。PTT鄉民對此盛讚德國根本是高級酸，突顯出「一個中國」的荒謬。（歐新社）

2017-09-02 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕德國副總理兼外交部長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel），於8月30日呼籲中國不要嘗試分裂歐洲，應該要遵循「一個歐洲」政策。中國外交部發言人華春瑩對此感到震驚，希望相關人士能說明一下「一個歐洲」的概念是什麼。而PTT鄉民則笑稱，德國根本就是高級酸，在反諷中國「一個中國」的不合理性。

據《德國之聲》報導，嘉布瑞爾當時要求歐洲要團結起來，並對中國採取共同策略。如果沒有這樣子做，也許中國就能成功分化歐洲。嘉布瑞爾也向中國喊聲，「不能只是要求我們（歐洲國家）遵循一個中國政策，中國應該也要遵循一個歐洲政策，而不是嘗試分裂我們。」

據《中評社》報導，中國外交部發言人華春瑩在8月31日的記者會上，坦言對「一個歐洲」感到吃驚，她認為歐盟是由主權國家組成的組織，本身並不是一個主權國家，也好奇歐盟成員國對「一個歐洲」的言論是否有共識。

PTT鄉民看到華春瑩對「一個歐洲」如此震驚，紛紛笑破肚皮，直呼中國人不懂德國人的幽默感，因為這擺明就是在反酸中國一直高舉的「一個中國」原則有多荒謬。有網友則感嘆，沒想到中國連被酸了都聽不出來。