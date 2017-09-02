連設手機鈴聲都不行？中國訂國歌法 敢亂唱就抓起來

未來在中國只要亂唱國歌就有可能馬上被抓起來。（資料圖 路透）

2017-09-02 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕隨著十九大逐漸到來，中國對於言論自由的管控也越來越嚴。中國官方昨（1）日通過了《國旗法》，未來在公開場合亂唱中國國歌《義勇軍進行曲》，將由公安機關處以警告或15日以下拘留；構成犯罪者，還會依法追究刑事責任。

據《中新社》報導，《國旗法》也將適用於香港與澳門，並於10月1日正式上路，全國人民代表大會常務委員會、法制工作委員會國家法室主任武增昨日在記者會上表示：「把維護國歌尊嚴與所謂公民的言論自由對立起來的觀點是錯誤的」、「國家要對公民合法的權益予以保障，同時公民不得濫用自由和權益，對辱沒國家尊嚴、損害民族感情、危害國家利益的行為，必須予以法律的追究和制裁」、「維護國歌的尊嚴，也是維護每一個公民的尊嚴。」

而此法中限定的「公共場合」代表在網路上也一樣適用，另外如商業廣告、私人喪禮等場合，或是作為公共場所的背景音樂也一樣不被允許。對此記者問了個有趣的問題：「那將國歌設成手機鈴聲違不違法呢？」而面對這個問題，武增只表示：「這種情況我是沒有遇到過。」

除此之外，法案指出在奏唱國歌時，在場人員應當肅立，舉止莊重，不得有不尊重國歌的行為，否則一樣違法。另外，未來官方將會將國歌列入中小學教材，並教導學生唱國歌禮儀。外界認為，這是為了在十九大前強化統治，也恐將引起香港人民的反彈。