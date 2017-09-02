工人整地開挖 驚見明清時期男乾屍

2017-09-02 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南安化有處建築工地，意外挖出一具400年乾屍，形體保存完整，棺木材質相當精良。

綜合媒體報導，工人整地開挖發現這句古屍後，工地隨即暫時停工，由考古學家進駐研究。專家研判，其應為明清時期的男屍，保存完整，身上衣物、帽子、鞋子等，至今清晰可見，且棺木是用石灰岩與上等木頭打造，具有絕佳防腐效果

報導指出，中國國家文物局表示，這具男屍生前可能來自姓王的富裕望族，至於其後代下落，目前未能得知。事後考古團隊將男屍帶回，試圖進一步研究解謎。